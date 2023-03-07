Валиева рассказала, как Тутберидзе помогала ей в создании номера «Уэнсдей»

Фигуристка Камила Валиева рассказала детали создания номера по мотивам сериала «Уэнсдей», который она показала на чемпионате России в декабре 2022 года.

— Попробовать этот танец на льду предложила тренерам я, — цитирует Валиеву SW-STRAZY. — Они согласились и мы поставили. Идея была такая чтобы плюс минус полностью повторить именно танец и костюм. Мы когда шили костюм, Этери Георгиевна дала свои советы что сделать, чтобы он выглядел лучше, чтобы и четкость линий была, и красота. В итоге мне понравилось, что получилось.

— Какой образ или идею еще хотелось бы воплотить на льду?

— Хотелось бы попробовать много разных образов. В основном я катаю лирические образы. И хотелось бы что-то веселое или напротив очень строгое. Когда я прокатала «Уэнсдей», это был совсем не похожий на меня образ, довольно дерзкий, и всем очень понравилось. Поэтому хотелось бы что-то такое новенькое по-типу «Уэнсдей» попробовать.

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Первой стала Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.

Сериал «Уэнсдей» вышел в конце ноября 2022 года на Netflix. Он рассказывает о жизни Уэнсдей Аддамс, готичной девочки-подростка из культовой вселенной «Семейка Аддамс».