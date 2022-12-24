Акатьева: «Когда я родилась в 2007-м, Лиза выступала на первом чемпионате России. Это шокирует»

Акатьева рассказала о своих чувствах после победы на чемпионате России

Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева рассказала о своих чувствах после победы на чемпионате России и о примере Елизаветы Туктамышевой.

— Не смотрела прокат произвольной программы. Но это повод больше работать над тройным акселем — он не получился. Благодарна тренерам, что работали со мной и мы дошли до такого результата. Поскольку это мой первый чемпионат России, у меня еще не было ярких эмоций. Во время проката довольно сильно волновалась — старалась справиться, чтобы не зажаться. Эмоции положительные, очень неожиданный результат. Очень рада.

Терять голову точно не буду — это самое начало. Для меня большая честь соревноваться с такими именитыми спортсменами и вообще выступать здесь. Не ожидала такого исхода — настраивалась откатать программу, дальше судьи решают. Пока что не осознала — очень счастлива результатом. Буду обдумывать и работать дальше.

Сейчас желание отдохнуть и поблагодарить всех, кто помогал мне и поддерживал — родителей, тренеров и всех зрителей, которые сегодня пришли.

В новогоднюю ночь буду отдыхать, шоу не будет — проведу время с семьей, потом тренировки, как обычно.

Я очень уважаю Лизу. В 2007-м, когда я родилась, Лиза выступала на первом чемпионате России. Эта мысль меня шокирует. Хочется кататься также долго, получать удовольствие.

Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году — она получила 249,74 балла.

Второе место заняла Камила Валиева (247,32). Бронзу взяла Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 балла.