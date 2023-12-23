Фигуристка Тутберидзе из Йошкар-Олы Садкова рассказала, какие слова знает на марийском языке

Фигуристка Дарья Садкова, которая родилась в Йошкар-Оле и представляет Марий Эл после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказала о своих познаниях в марийском языке.

Спортсменка тренируется сейчас в Москве в группе Этери Тутберидзе.

«Самая большая публика, при которой я выступала. До этого чуть меньше было в Казани. Там был полный зал, но и тут полный зал, а арена сама побольше. В середине программы я опоздала под музыку, было сложно догонять. Потом шла вторая половина программы прыжковая, было сложно в принципе ехать, не говоря уже о скорости. Не удалось в акцент на хорео дорожке попасть, но я чувствовала поддержку зала, она меня все больше и больше заряжала, так что я получала кайф.

Сейчас ближайшие планы отметить Новый год с семьей. Поеду в родную Йошкар-Олу. Мыслей поставить программу под марийские мотивы не было, но бывает такое, что я какую-то музыку слушаю, она неожиданно попадает мне в душу и я добавляю себе в плей-лист. У меня так уже собран список песен, под которые я хотела бы выступить. До четвертого класса я училась в Марий Эл, учила марийский, был у меня русско-марийский словарь. Но уже мало что помню. Разве что здравствуйте и до свидания точно помню», — сказала Садкова.

По сумме двух прокатов Садкова набрала 214,65 балла и занимает промежуточное первое место.