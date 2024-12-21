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Сегодня, 14:02

Фигуристка Важнова назвала Эмбер Гленн фавориткой чемпионата мира

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Софья Важнова прокомментировала выступление на чемпионате России в Омске и назвал свою фаворитку на чемпионате мира.

— Произвольной программой я удовлетворена, а короткой — не на все сто. Из-за волнения вылезли недокруты. Хотелось бы это исправить и набирать 70 баллов или больше. Это были волнительные соревнования. Даже на тренировках я не очень катала программу. Но понимала, что все зависит от настроя. Перед выходом на разминку начала себя настраивать. Говорила, что я все умею, что все делаю, надо просто быть уверенной в себе.

— Следите за международными соревнованиями? Кто для вас лучшая фигуристка мира? Кто может выиграть чемпионат мира?

— Конечно, слежу. Мне нравится катание Эмбер Гленн. Она в не самом юном возрасте показывает тройной аксель. Мне нравится ее катание. В этом сезоне она стала выступать стабильнее, выиграла финал Гран-при. Мне кажется, она может выиграть чемпионат мира.

Софья Важнова
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