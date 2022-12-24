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Чемпионат России

Сегодня, 17:05

Зинина о чемпионате России: «Что чувствую? Хочу спать»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала о эмоциях после проката произвольной программы на чемпионате России.

— Какие впечатления от выступления?

— Что могу сказать... Ну, не все получилось. Очень хотелось отказать чисто на этом чемпионате России, эта была программа максимум. Но что-то пошло не так на первом тулупе. Я очень рада, что получилось собраться на втором и выдать такой хороший прокат.

— Какие эмоции, когда сидишь в зоне ожидания и находишься на промежуточном первом месте? Что чувствуешь в этот момент?

— Не знаю, что должна чувствовать. Я хочу спать (смеется). Мне нравится там сидеть, приятно очень.

— Можно сказать, что чемпионат России получился успешным?

— Да. Он получился гораздо лучше, чем был в прошлом году, но не идеальным. Всегда есть к чему стремиться.

— С каким настроением уезжаешь из Красноярска?

— С хорошим. Что-то получилось. Работа не прошла зря и хоть в чем-то я справилась.

— Успела погулять по Красноярску?

— Успела. Я сходила в четверг в музей на экскурсию, музей имени Сурикова. Мы с мамой ходили, мне очень понравилось. Немного узнала город поближе.

После выступления двух групп участниц Зинина занимает первое место, у нее 217,39 балла.

Фигурное катание
Анастасия Зинина
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