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19 января, 23:05

Фигуристке Муравьевой вернули украденную салфетницу-талисман

Алина Савинова
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Фан-группа фигуристки Софьи Муравьевой сообщила, что украденная у спортсменки на чемпионате России по прыжкам салфетница найдена.

Ранее Муравьева заявила, что напишет заявление в полицию по факту кражи, если похититель не вернет ценную для нее вещь. За возвращение салфетницы было обещано вознаграждение от спортсменки в виде совместного фото и автографа.

«Салфетницу привезли обратно в «Юбилейный». Там ее передадут кому-то из питерских спортсменов, а на следующих соревнованиях кошечку отдадут уже Соне!» — говорится в сообщении фан-группы Муравьевой в Telegram-канале.

Софья Муравьева. У фигуристки Муравьевой украли талисман на чемпионате России по прыжкам. Девушка грозится обратиться в полицию

Салфетница в виде мягкой игрушки, изображающей персонажа аниме Сейлор Мун, является талисманом спортсменки. Она ездит с ней на все соревнования.

Фигурное катание
Софья Муравьева
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