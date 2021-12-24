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Чемпионат России

24 декабря 2021, 14:50

Фигуристку Загорски унесли на руках после проката на чемпионате России

Фигуристку Загорски унесли на руках после проката на чемпионате России.
Фигуристку Загорски унесли на руках после проката на чемпионате России.
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Фигуристку Тиффани Загорски унесли на руках после исполнения произвольного танца на чемпионате России. Незадолго до турнира девушку выписали из больницы после менингита.

Во время исполнения программы Загорски упала на колени. После проката она докатила к бортику с помощью партнера, где ей дали нашатырь, а потом ушла под трибуну под руку с тренером. Там фигуристку взяли на руки врачи — и унесли для оказания помощи.

Дуэт Загорски и Джонатана Гурейро вынужден был пропустить все соревнования в этом сезоне до чемпионата страны, они выступали только на открытых прокатах сборной и показывали ритм-танец.

По словам комментатора Александра Гришина, фигуристка попросила дать ей возможность прилечь.

Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
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