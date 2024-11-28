Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:30

Фигуристы Чикмарева и Янченков могут пропустить чемпионат России

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Тренер Павел Слюсаренко рассказал, что фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в спортивных парах, с вероятностью 95 процентов пропустят чемпионат России.

«Катя с Матвеем вышли на лед, тренируются, потихоньку набирают форму, начали делать двойные выбросы. Катя восстановила тройные прыжки, но мы не форсируем, потому что травма была серьезной. Чемпионат России 95 процентов пропустим. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы успели, но пока не даем окончательного ответа», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

Чикмаревой 17 лет, Янченкову — 20. Они стали бронзовыми призерами чемпионата России в 2024 году. До этого Чикмарева травмировала правый коленный сустав. Чемпионат России состоится в Омске с 19 по 22 декабря.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Сегодня
Вчера
Неделя