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Сегодня, 12:08

Леонтьева и Горелкин — о выступлении на чемпионате России: «Даже борт снесли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали эпизод с падением во время ритм-танца на чемпионате России

«На этих соревнованиях было настолько лучше, что даже борт снесли», — приводит слова Леонтьевой «Газета.Ru».

«Да, даже борт не ожидал такого поворота. Мог бы и подвинуться по-братски (улыбается). Мы врезались в угол: он был более острый, чем обычно. На катке «Мечта», где мы тренируемся, угол побольше. Мы привыкли к тому, что было у нас, и тут возникли небольшие проблемки. Но слава богу, это не особо повлияло на впечатление», — добавил Горелкин.

Леонтьева и Горелкин заняли седьмое место на чемпионате России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2025/01/10/24805214.shtml
Фигурное катание
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