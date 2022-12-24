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Чемпионат России

Сегодня, 14:46

Кадырова и Колесов о том, что проиграли Тарасовой и Морозову 5 баллов: «Они заслуженные спортсмены, а нам расти»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали свой результат на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Пара проиграла 5 баллов Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, несмотря на ошибки ветеранов.

— Сделали не максимум из того, что могли сделать. Очень обидно за выброс, потому что знали, что можем его делать. Возможно, этот выброс стоил нам медали. Так вышло. Спасибо Красноярску за мощную поддержку. Спасибо зрителям и нашим тренерам.

— Нет ощущения, что у вас украли медаль?

— Такого ощущения нет. Мы не сильно расстроились. Все-таки Тарасова и Морозов — великие люди и спортсмены, которые долго вместе катаются, а мы только сезон. Нам до их мастерства расти и расти. Их медаль — заслуженная.

— Рейтинг сработал?

— Да, в принципе.

Кадырова и Колесов заняли четвертое место, набрав 213,45 балла по сумме двух выступлений.

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