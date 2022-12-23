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Чемпионат России

Сегодня, 14:25

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В пятницу, 23 декабря, в Красноярске продолжится чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день женщины выступят с короткими программами. Начало — 15:25 (мск).

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Действующей чемпионкой России является Камила Валиева.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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