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Чемпионат России

Сегодня, 11:15

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольных программ мужчин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пятницу, 23 декабря, в Красноярске продолжится чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины выступят с произвольными программами. Начало — 12.15.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

После коротких программ лидирует Петр Гуменник (104,47). Действующий чемпион России Марк Кондратюк снялся с произвольной программы.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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