Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 08:30

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольного танца дуэтов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В пятницу, 23 декабря, в Красноярске продолжится чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день танцоры выступят с произвольными танцами. Начало — в 09.30.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ( 83,70). Действующими чемпионами России являются Александра Степанова и Иван Букин.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Елизавета Худайбердыева/Егор Базин
0
Читайте также
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО
В ЛНР обнаружили схроны для готовивших теракты украинских диверсантов
Попыткам США подорвать технологическое развитие РФ предрекли провал
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выступлений женщин в короткой программе
Чемпионат России потерял своего чемпиона. Трусовой придется сражаться за себя и того парня
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 23 декабря
Хавронина и Чиризано снялись с произвольного танца на чемпионате России
Тарасова — о снятии Кондратюка с чемпионата России: «Это потеря для него, а не для самого чемпионата»
Кондратюк снялся с произвольной программы чемпионата России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выступлений женщин в короткой программе