Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выступлений женщин в произвольной программе

Сегодня, 08:00
В субботу, 24 декабря, женщины выступят с произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию. Начало — 15.00 (мск).
Действующая чемпионка России Камила Валиева выступит под 14-м стартовым номером. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — 16-й.
1. Виктория Нестерова
2. Агнета Латушкина
3. Виктория Федянина
4. Мария Парамонова
5. Алина Горбачева
6. Ксения Гущина
7. Анна Фролова
8. София Захарова
9. Анастасия Зинина
10. Софья Самоделкина
11. Вероника Яметова
12. Ксения Синицына
13. Аделия Петросян
14. Камила Валиева
15. Софья Муравьева
16. Елизавета Туктамышева
17. Софья Акатьева