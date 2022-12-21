Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в городе Красноярске. Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Платинум Арена». Его максимальная вместимость составляет до 7000 зрителей.

Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также парном катании и танцах на льду. К участию в одиночном катании могут заявиться не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более 12 пар, в танцах на льду — не более 15 дуэтов.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию*

21 декабря, среда

15.30 — 16.00 Жеребьевка

22 декабря, четверг

10.00 — 12.10 Танцы на льду, ритм-танец

12.30 — 15.00 Мужчины, короткая программа

15.15 — 15.45 Открытие соревнований

16.00 — 17.55 Пары, короткая программа

23 декабря, пятница

09.30 — 12.00 Танцы на льду, произвольный танец

12.15 — 15.05 Мужчины, произвольная программа

15.25 — 17.55 Женщины, короткая программа

24 декабря, суббота

12.30 — 14.35 Пары, произвольная программа

15.00 — 17.55 Женщины, произвольная программа

25 декабря, воскресенье

09.00 — 9.45 Награждение

9.45 — 10.00 Подготовка льда

10.00 — 12.30 Показательные выступления

* Указано московское время.