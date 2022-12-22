Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция ритм-танца дуэтов

В четверг, 22 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования откроет римт-танец дуэтов, который начнется в 10.00. Произвольный танец участники представят в пятницу, 23-го декабря.

Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Александра Степанова и Иван Букин.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано

3 — Влада Павленина/Александр Алексанян

4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий

5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Вторая разминка

6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко

8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

10 — Полина Усова/Михаил Антонов

Третья разминка

11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд

12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев

13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин

14 — Александра Прокопец/Александр Васькович

15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.