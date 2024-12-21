Фролова — о произвольной программе: «Сегодня было физически тяжело»

Фигуристка Анна Фролова прокомментировала итоги чемпионата России в Омске.

— Мыслей сейчас никаких. Я очень устала. Кажется, что я такой стабильный спортсмен, и во мне можно не сомневаться... Но я — тоже человек, всегда стабильно кататься — тяжело. Это требует определенного ресурса, концентрации и затрата энергии. Сейчас сил вообще не осталось.

Удовлетворение от прокатов есть. Я не допустила ошибки, сделала чистый прокат, я рада. Но сегодня было физически тяжело. Не знаю, с чем это связано. Обычно нет такой тяжести во второй половине программы, достаточно легко ее исполняю на тренировках. Сегодня чуть-чуть не мой день, но я справилась.

19-летняя Фролова заняла 6-е место, набрав 221,81 балла по сумме двух программ.