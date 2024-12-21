Фигурист Лутфуллин — о серебре чемпионата России: «У меня шок»

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал итоги чемпионата России в Омске, на котором он занял второе место в мужском одиночном катании.

«Я рад, что прыгнул все чисто и в короткой, и в произвольной. Еще и в призы попал. На самом деле, у меня шок. Представить такого я не мог. Предполагал, конечно, что это возможно, но представить не мог.

Смена часовых поясов — отдельная история. Каждый день я засыпал в пять утра. Переживал, что не высплюсь, но потом уже смирился с этим. Сегодня проснулся в 9 утра. Время в этот раз меня не сильно подвело, смог акклиматизироваться, — заявил Лутфуллин.

Победу одержал Владислав Дикиджи. По сумме двух программ он набрал 297,10 балла (за произвольную программу — 200,82). Лутфуллин набрал 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).