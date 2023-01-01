Гончаренко назвала программы Бойковой и Козловского самыми яркими среди пар в 2022 году

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что программы фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России в Красноярске стали самыми запоминающимися в парном катании в 2022 году.

«Если говорить о самых запоминающихся прокатах в парном катании, то это выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России», — сказала Гончаренко ТАСС.

В декабре Бойкова и Козловский одержали победу на чемпионате России.

Фигуристы также являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. На чемпионатах Европы пара завоевала золотую (2020) и две бронзовые медали (2019, 2022).