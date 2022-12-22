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Чемпионат России

Сегодня, 18:01

Гончаренко объяснила, в чем российские мужчины-одиночники уступают мировым лидерам

Алина Савинова
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Тренер Инна Гончаренко рассказала, почему российские мужчины-одиночники уступают по уровню мировым фигуристам.

«Если брать мировую десятку сильнейших спортсменов, то мы можем с ней соревноваться. Если говорить о первых местах мирового первенства, то здесь надо показывать сложные зубцовые четверные прыжки. Вот у нас Саша Самарин сделал замечательный четверной лутц сегодня. А так у нас в программах пока преобладают сальховы, тулупы — с таким набором соперничать тяжело.

Также очень важно выдерживать произвольную. У нас многие мальчики не выкатывают с таким набором программы чисто функционально. Если мы в этом моменте спрогрессируем, если они буду катать не только произвольную, но и короткую, тогда можно будет говорить, что мы находимся на уровне мировой пятерки, тройки", — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Сегодня, 22 декабря, Петр Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, набрав 104,47 балла. Вторым стал Евгений Семененко (99,15), на третьем месте — Андрей Мозалев (98,70).

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://metaratings.ru/news/goncharenko-obyasnila-pochemu-muzhchiny-odinochniki-v-rossii-ne-dotyagivayut-do-mirovogo-urovnya-1445132/
Фигурное катание
Инна Гончаренко
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