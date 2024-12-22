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Сегодня, 10:29

Хавронина и Нарижный не примут участие в гала-шоу чемпионата России из-за травмы партнера

Камила Абдурахманова
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Тренер Денис Самохин сообщил, что Ирина Хавронина и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, не примут участия в показательных выступлениях чемпионата России в Омске.

«Травма обострилась не здесь, а еще на этапе в Москве. Готовились как могли, и решения принимались уже по ходу чемпионата России. Ребята молодцы — откатали как могли, причем вполне неплохо, но в конце произвольного танца Девид уже почувствовал сильный дискомфорт. Сейчас надо поберечься, чтобы полноценно продолжить этот сезон», — приводит слова Самохина ТАСС.

На чемпионате России в Омске фигуристы заняли третье место. Показательные выступления пройдут в воскресенье, 22 декабря.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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