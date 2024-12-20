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Сегодня, 15:01

Хавронина оценила итоги чемпионата России в танцах на льду

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, оценила итоги чемпионата России в Омске, на котором они завоевали бронзовые медали.

— Для меня эти два дня были спокойными. Прокаты получились на максимум. Мы выложились на все сто. Сегодня прокат произвольной программы прошел для меня за минуту. Удалось получить удовольствие, это была хорошая борьба, — сказала Хавронина.

Победителями чемпионата России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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