Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

13 декабря, 16:33

Ходыкин и Павлюченко пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Алина Савинова
Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивная пара Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко не выступят на чемпионате России по фигурному катанию.

«Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьезно подвернула ногу, есть осложнения. К сожалению, она до сих пор не тренируется», — приводят РИА «Новости Спорт» слова тренера пары Сергея Рослякова.

Ходыкин и Павлюченко являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и бронзовыми призерами чемпионата России (2020).

Чемпионат России по фигурному катанию-2022 пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Фигурное катание
3
0
Читайте также
Тренер Гана снова в восторге от Павловича: «Бьет, как глухой. Он новый царь ММА»
Квят нашел новую работу? Попытки закрепиться в американских автогонках не удались
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасова о Смолкине и Дэвис: «Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно»

Ходыкин — о пропуске чемпионата России: «Надеемся, что еще удастся выступить на соревнованиях»