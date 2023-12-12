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Чемпионат России

Сегодня, 11:30

Ходыкин: «Мы с Таисией вынуждены пропустить чемпионат России по семейным обстоятельствам»

Алина Савинова
Денис Ходыкин и Таисия Собинина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Денис Ходыкин объяснил, почему они с партнершей Таисией Собининой не примут участия в чемпионате России.

«Все в порядке, наши тренировки продолжаются, мы работаем. Просто по семейным обстоятельствам вынуждены пропустить чемпионат России, нам нужно быть в Москве», — цитирует Ходыкина Sport24.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.

Ходыкин встал в пару с Собининой летом 2023 года. До этого фигурист выступал вместе с Дарьей Павлюченко. Они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы и чемпионата России.

Фигурное катание
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