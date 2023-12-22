Худайбердиева назвала Степанову примером для всех спортсменов

Чемпионка России прошлого года Елизавета Худайбердиева, которая выступает в дуэте с Егором Базиным, после проката на чемпионате России в Челябинске высказалась о своих соперниках — Александре Степановой и Иване Букине.

— Здорово, что вернулись лидеры сборной, понятные лидеры. Мы прекрасно понимаем статус Степановой и Букина и учимся у ребят каждый день, тем более что есть такая возможность у нас. Мы в одном штабе и стараемся поэтому подбираться все ближе и ближе к совершенству.

Вообще, я восхищаюсь Сашей. Знаете, мы вышли в один день на тренировку, и Саша тогда единственное, что была в штанах, а не в колготках, как обычно. Но выглядела она так же спустя всего месяц, может быть, пять недель, после того как родила. Она уже была в форме и тренировалась в полном объеме, так что это пример для всех спортсменов. Позавчера у меня родился племянник, я стала тетей. Тоже давно ждала этого момента, — сказала Худайбердиева.

В Челябинске Худайбериева с Базиным заняли второе место с результатом 204,90 балла. Победителями стали Степанова и Букин (217,72).