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Сегодня, 18:15

Фигурист Игнатов: «Чемпионат России прошел в борьбе с самим собой и обстоятельствами»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Омске.

По итогам двух программ 24-летний спортсмен набрал 278,57 балла и занял 6-е место в мужском одиночном катании.

— Охарактеризовал бы этот чемпионат как старт в борьбе с самим собой и обстоятельствами. В сезоне не было турниров, где я был плохо готов. По личным ощущениям хуже всего я был готов к чемпионату России.

Были моменты, связанные с коньками. Я поменял марку и лезвия, была вечная проблема из-за того, что они ломались. В начале декабря я встал на новые ботинки. Они просто другие, к ним надо было привыкнуть. Нельзя сказать, что это быстрый процесс. За пару дней до чемпионата России понял, что немного приболел. Все как-то так неудачно сложилось, — отметил Игнатов.

Фигурное катание
Макар Игнатов
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