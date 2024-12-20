Гончаренко: «Прыгать стали все и теперь пошла борьба за целостность, за красоту, за зрелищность»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что российские одиночники демонстрируют на чемпионате России по фигурному катанию уникальную борьбу, перейдя от сражений за технические элементы к конкуренции за целостность программ и яркие образы.
«И удивительно, и приятно, что наши мужчины показывают такую уникальную борьбу, в которой мы и сопереживаем им, и радуемся. Но я все-таки в большей степени радуюсь, потому что сопереживать пока рано — это была только короткая программа. А она, как говорят, «жеребьевка произвольной», все еще впереди. Очень приятно, что наши ребята сейчас борются не только за элементы, но и за яркие программы, за их целостность.
Я фанат Кондратюка, его харизмы, способности вытаскивать элементы, на которых любой другой упал бы, а он выстоит. И сегодня он показал нам очень интересную, оригинальную, яркую программу. Гуменник был совершенно потрясающим — красота, образ, индивидуальность, прекрасное катание, и все это помимо прыжковых элементов. А прыгать стали все. И вот теперь пошла борьба за целостность, за красоту, за зрелищность. А зрелище они нам дарят по-настоящему предпраздничное, поднимают всем настроение», — цитирует ТАСС Гончаренко.
После первого дня чемпионата России в Омске лидирует чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк (105,04 балла), второе место занимает Петр Гуменник (102,65), третьим идет Глеб Лутфуллин (97,85).