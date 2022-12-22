Гончаренко: «Возможно, Марк Кондратюк не борется за победу на чемпионате России в связи с состоянием здоровья»

Российский тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о результатах короткой программы среди мужчин на чемпионате России по фигурному катанию.

«У наших мальчиков вырос уровень в целом. На них стало приятно смотреть. Очень понравился Женя Семененко. У него сложился прокат и по эмоциональной составляющей, и по элементам. Также нужно отметить Петра Гуменника, который прям зажег. Вообще можно отметить многих. Несмотря на какие-то ошибки, понравился Яблоков, Ковалев. Чуть не забыла про Мозалева! Он вообще выдал сегодня прокат жизни! Очень ярко катал, на одном дыхании.

Жалко немного Марка Кондратюка. Я просто знала, что у него травма, и он в очень короткие сроки пытался восстановиться. Марк не в лучшей форме. Но сам факт, что он нашел в себе моральные силы выступать, вызывает уважение. Возможно, Марк не борется за победу на чемпионате России в связи с состоянием здоровья, но он борется за возможность быть в сборной, выступать на зрителя", — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Короткую программу выиграл Петр Гуменник, набрав 104,47 балла. Вторым стал Евгений Семененко (99,15), на третьем месте — Андрей Мозалев (98,70).