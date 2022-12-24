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Сегодня, 19:20

Инна Гончаренко сравнила Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко сравнила нападающего хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой.

«Хочу поздравить Александра Овечкина с новым рекордом! Мне очень хочется сравнить его с Лизой Туктамышевой в фигурном катании. Мне кажется, они находятся в близкой «весовой категории»: у них есть и опыт, и мастерство, и матерость некая», — сказала Гончаренко Metaratings.ru.

У Овечкина 802 гола в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов, обогнав Горди Хоу. Рекордсмен Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-ovechkina-ochen-khochetsya-sravnit-s-tuktamyshevoy-1449449/
Александр Овечкин
Елизавета Туктамышева
Инна Гончаренко
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