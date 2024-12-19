Хавронина: «В России очень высокий уровень танцев на льду»

Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, прокомментировала конкуренцию на чемпионате России в Омске.

— Плотность по баллам после ритм-танца говорит о том, что в России очень высокий уровень танцев на льду. Это не может не радовать. Нет огромного отрыва первого места от последнего. Нам приятно, что участвует много пар, много интереснейших постановок. Много молодых пар, много тех, кто вышел из юниоров. Мы всегда боремся только с собой, но, конечно, надо догонять лидеров, — сказала Хавронина.

За ритм-танец Хавронина и Нарижным получили 83,96 балла и занимают второе место.

С произвольным танцем фигуристы выступят в пятницу, 20 декабря. Начало прокатов — в 10.15 по московскому времени.