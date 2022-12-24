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Чемпионат России

Сегодня, 14:15

Роднина: «Мужское катание стало лучше, это точно! Сейчас ситуация обнадеживает»

Роднина высказалась о развитии мужского одиночного катания в России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о развитии мужского одиночного катания в России.

«Мужское катание стало лучше даже по сравнению с прошлым годом. Это точно. На Олимпийских играх мужчины были сплошное разочарование, никакой надежды не было. А сейчас ситуация обнадеживает. Кондратюк? Теперь мы его не видим. Все очень по-разному подходят к спорту. Например, в женском катании мы хотим видеть красавиц-девушек. А в мужском катании хочется видеть творчество и мужество. Мне кажется, мужчины более лиричны и артистичны в своих программах», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионом России 23 декабря стал Евгений Семененко — по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов. Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).

Фигурное катание
Ирина Роднина
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