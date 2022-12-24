Итоги чемпионата России: серебро Валиевой / Что творится с Худайбердиевой? Live — в 21.30

В субботу, 24 декабря, на YouTube-канале «Кваксель» пройдет прямой эфир. Мы подведем итоги чемпионата России вместе с нашим постоянным экспертом — фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Начало — 21.30. Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов с места событий. Мы обсудим: — Ситуация в российских танцах на льду; — Историческая концовка мужских соревнований; — Драма и слезы в развязке турнира в парном катании; — Победа Акатьевой, серебро Валиевой и бронза Туктамышевой. Присоединяйтесь!