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Чемпионат России

Сегодня, 11:30

Коган ответил на вопрос, когда российских фигуристов вернут на международные соревнования

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о контактах с международным союзом конькобежцев и о том, вернут ли россиян в ближайшее время на международные соревнования.

— Не люблю гадание на кофейной гуще. Вряд ли можно сейчас говорить, когда россияне вернутся на международную арену. Все рабочие контакты поддерживаем с ISU. Совместная работа продолжается. Вы знаете, что Федерация фигурного катания России не была исключена из международной федерации. Мы участвуем в тех мероприятиях, которые запланированы, поддерживаем контакты со многими национальными федерациями. Нет противоречий с большинством из них. Международная федерация тоже смотрит, какое количество зрителей находится у нас на трибунах. На многих этапах международной серии «Гран-при» не было полных трибун. Это обычная история. Для нас главное показать, что наши спортсмены в любой момент готовы участвовать в соревнованиях.

1 мая международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Фигурное катание
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