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Чемпионат России

24 ноября, 16:23

Коган ответил на вопрос об участии Дэвис и Смолкина в чемпионате России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Александр Коган ответил на вопрос «СЭ» об участии пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в чемпионате России.

— Учитывая, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки пропускают этап «Гран-при России» в Перми, есть возможность, что мы их не увидим и на чемпионате России?
— В чемпионате России у нас участвуют те фигуристы, которые выходят с «Гран-при России», — сказал Коган. — Кроме того, у нас есть шесть членов сборной команды. Если есть какие-то объективные причины того, почему ребята не смогли принять участия в двух или одном этапе, решать будет исполком и тренерский совет. Посмотрим. Не о чем сейчас говорить. Давайте дойдем до чемпионата. У нас еще несколько мероприятий. Вы обсуждаете то, что еще нечего обсуждать.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 20 по 24 декабря 2022 года.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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