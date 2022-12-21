Коган рассказал о возможных изменениях в серии российских этапов «Гран-при»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган объяснил, как могут быть изменены российские этапы «Гран-при» в будущем.

— После чемпионата России пройдет финал «Гран-при» и чемпионат по шоу-программам. Мы обо всем говорили, все постараемся выполнить. На ЧР отбирались спортсмены по итогам шести этапов «Гран-при». Все спортсмены, которые отобрались, прошли два этапа. Исключение — Аделия Петросян, которая пропустила один этап из-за травмы. Но по очкам она все равно прошла.

Общее количество участников — 153 спортсмена. В этапах «Гран-при» приняли участие представители из 36 регионов страны. Продолжим подобную практику, возможно, переформатировав, уменьшим количество соревнований среди спортивных пар и танцев.

Впервые за 12 лет Александр Горшков не сможет принять участие в нашем чемпионате России. Но все те задумки совместные, которые у нас были, мы претворим в жизнь.