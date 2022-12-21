Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 11:40

Коган рассказал о возможных изменениях в серии российских этапов «Гран-при»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган объяснил, как могут быть изменены российские этапы «Гран-при» в будущем.

— После чемпионата России пройдет финал «Гран-при» и чемпионат по шоу-программам. Мы обо всем говорили, все постараемся выполнить. На ЧР отбирались спортсмены по итогам шести этапов «Гран-при». Все спортсмены, которые отобрались, прошли два этапа. Исключение — Аделия Петросян, которая пропустила один этап из-за травмы. Но по очкам она все равно прошла.

Общее количество участников — 153 спортсмена. В этапах «Гран-при» приняли участие представители из 36 регионов страны. Продолжим подобную практику, возможно, переформатировав, уменьшим количество соревнований среди спортивных пар и танцев.

Впервые за 12 лет Александр Горшков не сможет принять участие в нашем чемпионате России. Но все те задумки совместные, которые у нас были, мы претворим в жизнь.

Фигурное катание
0
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Коган заявил, что за рубежом положительно оценили чемпионат России по прыжкам

Чемпионат России по фигурному катанию: кто выступит в парном катании