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Чемпионат России

Сегодня, 19:24

Коган заявил, что танцевальный дуэт Морозова — Нарижный распался

Иван Торопцев
Корреспондент
Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный распался.

«Такой пары больше не существует, они не выступят на чемпионате России», — приводит ТАСС слова Когана.

Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный начали выступать вместе с сезона-2022/23. В нынешнем сезоне они становились победителями этапов «Гран-при России» в Москве и Казани.

Спортсмены должны были принять участие в чемпионате России в Красноярске, который пройдет с 20 по 25 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16479315
Фигурное катание
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