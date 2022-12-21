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Чемпионат России

Сегодня, 11:35

Коган заявил, что за рубежом положительно оценили чемпионат России по прыжкам

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал об итогах проведения чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

— К началу этого сезона российские спортсмены были необоснованно и дискриминационно отстранены от международных соревнований, поэтому одной из основных целей ФФКР было создание полноценного соревновательного календаря. Поэтому мы сформировали шесть этапов «Гран-при России», придумали несколько новых соревнований. С большим успехом прошел чемпионат по прыжкам. Были какие-то замечания к его организации, но мы все исправим. Этот формат турнира востребован. Получили много откликов от зарубежных коллег, которые спросили — почему это не может быть еще одной олимпийской медалью?

Камила Валиева и&nbsp;Григорий Федоров. Прыжковый чемпионат — огонь! Но, кажется, взять титул и миллион должен был другой человек
Фигурное катание
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