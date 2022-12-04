Команда Плющенко выиграла в командном турнире чемпионата России по прыжкам

4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге прошел командный турнир.

Первое место в соревновании заняла команда Евгения Плющенко, набравшая в пяти раудах 16 очков. Второй стала команда Этери Тутберидзе (12 очков), третьей — Алексея Мишина (8).

Командный турнир состоял из пяти раундов: в первом участвовали пары, далее выступали по два одиночника от каждой команды, у которых в каждом раунде было по две попытки на исполнение элемента и обе шли в зачет.

Во втором раунде одиночники должны сделать любой тройной прыжок, в 3-м — любой четверной, в 4-м — любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в 5-м — любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

4 декабря

Командный турнир

Итог

1. Команда Евгения Плющенко — 16 очков

2. Команда Этери Тутберидзе — 12 очков

3. Команда Алексея Мишина — 8 очков

Составы команд

Плющенко: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник.

Тутберидзе: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов.

Мишина: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко.