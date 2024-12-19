Кондратюк — о проведении чемпионата России в Омске: «Я люблю ездить и смотреть разные города»

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал проведение чемпионата России по фигурному катанию в Омске.

— Нужно учиться и уметь выступать в любых условиях. Соревнования проводятся в разных городах — и это отлично! Я люблю ездить и смотреть разные города. Если посмотреть на это более глобально, то, когда у нас будут международные старты, они могут проходить в любых точках мира. И в США, и в Японии, где разница во времени намного больше, чем сейчас в Омске, — сказал Кондратюк.

Кондратюк стал победителем короткой программы на чемпионате России, набрав 105,04 балла. Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).