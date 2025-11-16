Кондратюк планирует усложнить программу к чемпионату России-2026

Чемпион Европы и России в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал о планах по усложнению программы к чемпионату России-2026.

«Планка минимум — это чистый четверной тулуп и каскад четыре — три во второй половине. Может быть, вернусь к секвенции из двух тройных акселей, но не уверен. Это надо будет накатать. Кажется, отобрался на чемпионат России. Фух», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве. По сумме двух программ он получил 278,65 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.