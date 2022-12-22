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Чемпионат России

Сегодня, 21:36

Кондратюк снялся с произвольной программы чемпионата России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Марк Кондратюк снялся с произвольной программы чемпионата России в Красноярске. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте федерации — действующий чемпион России отсутствует в стартовом листе.

Ранее Кондратюк принял участие в короткой программе после травмы, но занял лишь 12-е место из 17, набрав 77,50 балла. Кондратюк недавно был выписан из больницы, где восстанавливался от повреждений спины.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал 22 декабря. Турнир продлится до 25 декабря.

Марк Кондратюк
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