Косторная — об экспертах: «Видела критику от людей, которые ничего не понимают в парном катании»

Чемпионка Европы и победительница финала «Гран-при» в одиночном катании Алена Косторная после проката произвольной программы высказалась о критических замечаниях в свой адрес.

Куница и Косторная ранее выступали в одиночном катании у Этери Тутберидзе, а с этого сезона вместе выступают как спортивная пара. Фигуристы находятся в браке.

«Были факторы, которые мешали мне тренироваться. Будто бы все было против того, чтобы я могла выходить и катать. Но в итоге все удалось. «50 оттенков серого» — сложная музыка для катания, мы решили отказаться от этой короткой программы. Поэтому мы решили, что музыка нео-классики будет лучше. Решили поставить новую короткую программу сразу после московского этапа. Почему не попробовать? У нас теперь есть отличная база, чтобы улучшать наш результат.

Когда я каталась в одиночном, то в какой-то момент уже устала от «Ангела». При этом я хорошо смотрелась в ней, я вообще в классике хорошо смотрюсь обычно. Поэтому будем работать, эта программа должна быть лучше. Мы сделали все что могли, не считая предыдущий день. Время, которое мы потратим на улучшения обязательно даст о себе знать. Дальше у нас в планах новогодние шоу и Спартакиада сильнейших.

Мы работаем только над этими элементами сейчас, только над исполнением программ, чтобы эти программы перекрыли прошлые, чтобы перестали наконец-то говорить: «Косторная — одиночница, Косторная то, Косторная се...». Знаете, даже когда ругают программы, говорят «Косторная», а мы вообще-то катаемся в паре. А есть вообще-то Алена Косторная и Георгий Куница. Видела критику, но не от экспертов. Вернее, от людей, которые близки у фигурному катанию, но ничего не понимают в парном катании", — сказала Косторная.

По сумме двух прокатов Косторная и Куница набрали 200,15 балла и занимают текущее третье место. Впереди еще выступления шести участников.