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Сегодня, 16:45

Козловский назвал Кондратюка уникальным спортсменом

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал конкуренцию в мужском одиночном катании и выступления Марка Кондратюка.

— Мне очень нравится то, что делает Влад Дикиджи, нравится Петр Гуменник. И хочется выделить Марка Кондратюка. Марк — уникальный спортсмен. Возможно, у него нет самых красивых прыжков с точки зрения визуала, возможно, есть другие недочеты... Но из всех спортсменов, которых мы можем наблюдать в мужской одиночной сборной, он — единственный, кто живет фигурным катанием. И это чувствуется.

Возможно, я ошибаюсь, возможно, это не так. Я лишь говорю свою точку зрения. Мне кажется, Кондратюк именно живет этим делом. То, как он катается, как отдает эмоции залу, зрителям, тренерам — это абсолютно уникальная история. Я таких людей очень давно не видел. И мне очень приятно наблюдать за ним на льду, — заявил Козловский.

Фигурное катание
Дмитрий Козловский
Марк Кондратюк
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