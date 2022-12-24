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Чемпионат России

Сегодня, 12:55

Крылова рассказал о сроках восстановления фигуристки Кагановской

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер дуэта Анжелика Крылова, которая работает с парой Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, рассказала о сроках восстановления спортсменки после снятия с чемпионата России по фигурному катанию.

«Василиса чувствует себя лучше, мы прилетели в Москву, будем восстанавливаться. Температуры уже нет, курс антибиотиков пропили. Но ей потребуется время, чтобы встать на ноги. Пока о тренировках речи не идет, думаю на лед она выйдет не раньше, чем через неделю», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16681493
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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