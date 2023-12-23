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Чемпионат России

Сегодня, 18:21

Синицына — о четвертом месте: «Для меня это как первое практически. В такой конкуренции быть четвертой здорово»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Ксения Синицына после проката произвольной программы прокомментировала свои выступления на чемпионате России в Челябинске.

«Радость, кончено же, что все соревнования закончены. Для меня четвертое место — это как первое место практически. Очень рада своему результату, все девочки сильные, в такой конкуренции стать четвертой — это здорово.

Оловянная медаль? Я сама себе шоколадную повешу. Очень успешно прошла, в целом, первая половина сезона, все мои цели были выполнены, теперь можно смело вступать в Новый год и вторую половину сезона. Дальше по планам будет Кубок Первого канала и Спартакиада. Еще ни разу не выступала на Кубке Первого канала, интересно. Особо нет цели попасть в определенную команду, я со всеми ребятами хорошо общаюсь. Правда с Димой Козловским и Сашей Бойковой больше общаюсь, наверное, хотелось бы к ним.

Есть уже идея для показательного номера, поставили его в пятницу. Решили вдруг звезды так сойдутся и придется выступать на показательных. Так что все готово», — сказала Синицына.

По сумме двух прокатов Ксения набрала 223,81 балла и заняла четвертое место.

Фигурное катание
Ксения Синицына
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