Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:52

Синицына: «Здоровье позволяет работать над ультра-си»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свое выступление на чемпионате России в короткой программе.

— Очень довольна прокатом. Очень рада. Старалась катать программу на максимум. Много над ней работали. Старались исправить ошибки в предыдущих прокатах и работать на максимум. Много работали над дыхалкой, макеты катали. Так что очень довольна формой. Чего хочу достичь на чемпионата России? В приоритете чистые прокаты. Не задумывалась над остальным. А там судьи решат.

Долгосрочная цель? Катаюсь и ради удовольствия, ради себя, ради зрителей. Хочу показывать свое катание болельщиков. Затрудняюсь сказать, какая долгосрочная цель именно. Всегда хочется работать на усложнение, но надо работать много и на льду, и ОФП проделывать. Много работы. Над тройным акселем сейчас не работаю, больше над четверным тулупом. Конечно, здоровье позволяет работать над ультра-си.

Ушел ли груз прошлых травм? Ну да. Естественно, иногда что-то воспаляется, травмы бывают. Но на то мы и спортсмены, чтобы их преодолевать. Платье? Это прошлогоднее переделанное. Мы его переделали, потому что я выросла и мы решили его сделать открытым и женственным.

По итогам короткой программы Синицына набрала 74,89 балла и заняла шестое место.

Фигурное катание
Ксения Синицына
0
Читайте также
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Яметова стала первой фигуристкой, которая раскрыла цель на чемпионат России

Появилось видео короткой программы Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию