Куликова отказалась комментировать смену тренера перед чемпионатом России

Фигуристка Елизавета Куликова поделилась впечатлениями после короткой программы на этапе чемпионата России в Омске.

— Очень странные ощущения. Какие именно — говорить не буду. Не очень довольна тем, как откатала. Могла и лучше. Подготовка была сложной. Я рада, что у меня получилось ее сделать.

— Можете сказать несколько слов о причине смены тренера?

— Я не буду это комментировать.

В ноябре 16-летняя Куликова завершила сотрудничество с тренером Светланой Соколовской и вернулась к Сергею Давыдову.