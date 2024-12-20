Куликова отказалась комментировать смену тренера перед чемпионатом России

Сегодня, 17:25
Фигуристка Елизавета Куликова поделилась впечатлениями после короткой программы на этапе чемпионата России в Омске.
— Очень странные ощущения. Какие именно — говорить не буду. Не очень довольна тем, как откатала. Могла и лучше. Подготовка была сложной. Я рада, что у меня получилось ее сделать.
— Можете сказать несколько слов о причине смены тренера?
— Я не буду это комментировать.
В ноябре 16-летняя Куликова завершила сотрудничество с тренером Светланой Соколовской и вернулась к Сергею Давыдову.