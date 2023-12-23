Куница — о Косторной: «Где сейчас все прежние девочки, с которыми когда-то выступала в одиночном Алена?»

Фигурист Георгий Куница, выступающий в дуэте с Аленой Косторной после проката произвольной программы, прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Челябинске.

Куница и Косторная ранее выступали в одиночном катании у Этери Тутберидзе, а с этого сезона вместе выступают как спортивная пара. Фигуристы находятся в браке.

«То, что мы вышли и откатались — это уже было многое. Публика отличная в Челябинске. У меня теплые воспоминания от этого города, здесь я давал первое интервью пресс-атташе федерации Ольге Ермолиной.

Много постов видел в соцсетях, что якобы нет прежней Алены... Я скажу так вам, а где тогда прежние девочки, с которыми выступала Алена? Алена борется и катается на высоком уровне, она на соревнованиях. А ведь уже нет даже тех девочек, которые тогда по юниорам выступали, когда Алена каталась в одиночке... Люди растут и это нормально, но она теперь парница", — сказал Куница.

По сумме двух прокатов Косторная и Куница набрали 200,15 балла.