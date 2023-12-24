Леонова уверена, что уровень российского фигурного катания растет

Бывшая российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала уровень фигурного катания в России.

«Мне кажется, что уровень, безусловно, растет. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах. Очень много молодых, перспективных спортсменов. Очень много хороших юниоров. К ним нужно присматриваться, их нужно беречь», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».

Чемпионат России по фигурному катанию-2023 проходил в Челябинске с 21 по 23 декабря.