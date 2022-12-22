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Чемпионат России

Сегодня, 14:04

Лидер чемпионата России по фигурному катанию довел до слез своего тренера

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Петр Гуменник, лидирующий после короткой программы на чемпионате России, рассказал об эмоциях своего тренера после проката, а также вызвал необычные эмоции у еще одного тренера сборной России — легендарной Елены Чайковской.

— На взрослом уровне 100 баллов у меня впервые. Рад, что все выполнил. После каждого проката есть ошибки, начинаешь сожалеть, что что-то не так. В этот раз такого не было.

— Сложнее набрать 100 баллов по ЕГЭ или 100 баллов в короткой программе?

— По статистике сотку за ЕГЭ раз в сто чаще набирают.

— Что тебе сказала тренер Вероника Дайнеко после проката?

— Ничего не сказала. Но эмоционально отреагировала, раньше такого не было. Даже слезы были.

Я понимал, что с чистым прокатом должен набирать 100 баллов. У кото-то было 99 баллов с тулупом, риттбергер сложнее. Но 104 — выше моих ожиданий. С

Я стал стабильнее? Просто для четверных нужен опыт исполнения. Настало это время, когда они стабилизировались. На ключевых стартах не хочется прыгать лутц, даже прыжковый турнир научил, что сальхов на +3 стоит не сильно меньше лутца на +1, — сказал Гуменник.

В конце речи Гуменника в микст-зоне появилась выдвинутая на пост главного тренера сборной России Елена Чайковская и прокомментировала выступление Гуменника двумя словами: «Ну ваще!»

Чемпионат России по&nbsp;фигурке: 22&nbsp;декабря. Чемпионат России по фигурке: онлайн-трансляция 22 декабря
Фигурное катание
Петр Гуменник
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